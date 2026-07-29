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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Regreso de Foo Fighters a Chile es inminente: Productora local confirmó anuncio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo de Dave Grohl estuvo por última vez en el país en 2022.

Regreso de Foo Fighters a Chile es inminente: Productora local confirmó anuncio
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El próximo 6 de agosto la productora DG Medios confirmará los detalles del esperado regreso de Foo Fighters a Chile.

La banda de Dave Grohl incluirá a Sudamérica dentro de su gira Take Cover con una visita planificada entre febrero y marzo de 2027.

En los próximos meses los estadounidenses tienen una serie de presentaciones agendadas en su país -además de una breve visita al Rock in Rio en Brasil-. Posterioremente visitarán Australia e iniciarán el próximo año en Nueva Zelanda e India.

En esta gira Foo Fighters no sólo se encuentra presentando su más reciente álbum "Your favorite toy", si no que además está marcada por el debut de su nuevo baterista Ilan Rubin.

La última visita del grupo a Chile fue en 2022 en el marco del Festival Lollapalooza Chile, solo días antes del fallecimiento de Taylor Hawkins.

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