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Suiza desperdició su ventaja y lamentó el empate de Catar en su debut mundialista
Pese a sostener la ventaja por casi todo el encuentro, la selección de Suiza tuvo un amargo estreno en el Mundial 2026 tras igualar 1-1 con Catar en el Levi's Stadium. Con esto, ambos elencos quedaron emparejados con un punto en el Grupo B, el cual comparten con Canadá y Bosnia-Herzegovina.
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