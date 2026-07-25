Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago13.8°
Humedad90%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Como el "Chino" en el Cajón del Maipo y más: Los memes tras el anuncio de Vozinha a Colo Colo

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Colo Colo rompió el mercado al anunciar el acuerdo para fichar al arquero caboverdiano Vozinha, furor en el Mundial 2026, y los memes en redes sociales no se hicieron esperar.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados