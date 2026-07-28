La Roja Sub 17 se lució con cuatro goles ante Colombia en La Florida
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La Roja Sub 17 se lució y venció 4-1 a Colombia en un amistoso preparativo para el Mundial de la categoría que se disputará en Catar. Los goles del encuentro fueron anotados por Andher González, Antonio Cannoni y un doblete de Jonathan Guerrero para la escuadra nacional. Mientras que Moises Caicedo marcó para los "cafeteros".
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