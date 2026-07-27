Casa de tortura de facción del Tren de Aragua fue desalojada en Quinta Normal
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La casa de cautiverio, torturas, homicidios y entierros ilegales utilizada por una facción del Tren de Aragua conocida como "Los mapaches" fue desalojada este lunes, luego del hallazgo de un cadáver al interior por parte de la Policía de Investigaciones.
El inmueble fue tomado por la organización criminal y su desalojo incluyó la salida de sus ocupantes y el cierre del inmueble.
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