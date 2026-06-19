Técnicos protagonizaron tenso cruce tras goleada de Canadá sobre Catar

El entrenador español Julen Lopetegui vivió una jornada de alta tensión tras la dura derrota por 6-0 de la selección de Catar ante Canadá, en la segunda fecha del Grupo de la Copa del Mundo 2026.

Al finalizar el encuentro, el estratega vasco protagonizó un áspero intercambio de palabras en el terreno de juego con su par canadiense, el estadounidense Jesse Marsch, una situación sobre la cual prefirió mantener reserva en la posterior conferencia de prensa.

"Eso queda entre él y yo", se limitó a responder Lopetegui al ser consultado por el diálogo con el seleccionador norteamericano. Aunque el exDT de Real Madrid y Sevilla evitó profundizar en la polémica, las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento del desencuentro, el cual concentró la atención tras el pitazo final.

Pese a que el trámite ya estaba resuelto a favor de Canadá, el árbitro del encuentro decidió añadir nueve minutos de tiempo de adición. En ese lapso, el elenco norteamericano continuó buscando el pórtico rival y estructuró el 6-0 definitivo a través de Jonathan David a los 92'.

De acuerdo a las versiones de la prensa internacional presentes en el estadio, esta postura fue el detonante del enojo de Lopetegui, quien le habría recriminado a Marsch la actitud de su escuadra de seguir atacando considerando que el rival jugaba con dos futbolistas menos y el resultado ya era irreversible.

El cruce de palabras entre ambos entrenadores elevó la temperatura en el campo de juego y derivó en un tumulto que involucró a futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos de ambas selecciones antes de retornar a los camarines.

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