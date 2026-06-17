The New York Times abrió debate por supuesto trato especial de los árbitros a Messi

The New York Times, a través de una publicación de The Athletic, abrió el debate sobre un supuesto "trato especial" de los árbitros hacia Lionel Messi, luego del triunfo 3-0 de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.

El artículo destacó el brillante triplete del capitán argentino, quien llegó a 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo anotador histórico del torneo, pero también puso el foco en una acción que generó controversia.

El análisis sostuvo que Messi tuvo fortuna tras una entrada sobre Aissa Mandi, capitán de Argelia, quien recibió un golpe en la pantorrilla derecha y en la zona del tendón de Aquiles. El árbitro polaco Szymon Marciniak cobró tiro libre, pero no mostró tarjeta.

"Tan brillante e irreprimible como es, ha habido algunas ocasiones durante su ilustre carrera en las que rivales —y ciertamente aficionados rivales— han sugerido que Messi ha recibido 'trato especial' de los árbitros", planteó The Athletic en su publicación.

El medio agregó que la acción pudo significar al menos una tarjeta amarilla e incluso abrió la pregunta sobre una posible expulsión: "¿Trato especial? Como mínimo fue un arbitraje indulgente. Una tarjeta amarilla quizás habría sido el resultado más esperado, una roja en segundo lugar, pero Messi ciertamente tuvo suerte de salir sin castigo".