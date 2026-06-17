Thomas Tuchel y victoria ante Croacia: Me encantó la reacción del equipo en el segundo tiempo

El alemán Thomas Tuchel, técnico de la selección inglesa, aseguró tras la victoria de su equipo contra Croacia por 4-2, en la primera jornada del grupo L del Mundial 2026, que rescata sobre todo la reacción del equipo en el segundo tiempo.

"Me encantó la reacción del equipo en el segundo tiempo. El primer tiempo fue difícil, porque tardábamos mucho en la toma de decisiones, estábamos un poco nerviosos", resaltó el técnico que desveló que, en el descanso, al que llegaron después de recibir un gol en el último minuto les pidió que tan solo hicieran lo que saben.

"Al descanso les di un momento de silencio. Les dije que mi manera de percibirlos no iba a cambiar por el resultado, que quería que jugasen como saben, que fuesen intensos", desveló.

Tuchel habló sobre Jude Bellingham, objeto de debate en competencia con Morgan Rogers y Marcus Rashford.

"A Jude le encantan estos partidos en los que se juega bajo presión, sacar lo mejor de sí mismo. Está en una posición distinta a la que juega en el Real Madrid, pero le necesitamos ahí. Confiamos mucho en Jude, pese a que fue difícil decirle a Morgan que no jugaba", dijo.

También se alegró por el gol logrado por Marcus Rashford. "Espero que siga hambriento. Se merecía el gol porque ha trabajado mucho en estos 16 días (de concentración). Se lo dije ayer. Le estaba faltando suerte y me ha encantado que se haya desbloqueado", agregó.