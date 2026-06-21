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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Tim Payne habilitó a Finn Surman para adelantar a Nueva Zelanda ante Egipto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor conectó un preciso centro del mediático jugador.

Tim Payne habilitó a Finn Surman para adelantar a Nueva Zelanda ante Egipto
 EFE
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Finn Surman fue el encargado de poner en ventaja a Nueva Zelanda sobre Egipto (15') en el Estadio BC Place de Vancouver.

El zaguero oceánico aprovechó un envío medido de Tim Payne desde la banda derecha para superar la resistencia del portero rival con un cabezazo ajustado.

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