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Tim Payne habilitó a Finn Surman para adelantar a Nueva Zelanda ante Egipto
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El defensor conectó un preciso centro del mediático jugador.
El defensor conectó un preciso centro del mediático jugador.
Finn Surman fue el encargado de poner en ventaja a Nueva Zelanda sobre Egipto (15') en el Estadio BC Place de Vancouver.
El zaguero oceánico aprovechó un envío medido de Tim Payne desde la banda derecha para superar la resistencia del portero rival con un cabezazo ajustado.