Tobar respaldó el cometido de Garay en el Mundial aunque aclaró que "quizás fue poco prolijo"

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Arbitros de la ANFP, analizó el desempeño del juez nacional Cristian Garay en el duelo mundialista entre Canadá y Catar y respaldó las determinaciones que tomó en un encuentro que calificó como complejo.

En conversación con Cooperativa Deportes, Tobar entregó un balance positivo del trabajo de Garay y de Juan Lara, juez de línea que resultó clave en una de las decisiones tomadas por el árbitro.

"En general, las decisiones que se tomaron fueron las correctas. Fue un partido complicado, con situaciones que no pasan constantemente en un partido normal, pero creo que Cristian y Juan estuvieron a la altura de tomar las decisiones que correspondían. Sobre todo en el penal que saca Juan del área", señaló.

Respecto a esa jugada en particular, donde se cobró inicialmente un penal que luego fue modificado a un tiro libre fuera del área y expulsión directa por malograr una oportunidad manifiesta de gol, Tobar detalló el procedimiento.

"Primero requería identificar si era falta, y es una acción que en el medio del campo solo se sanciona como falta, pero por la táctica de malograr una oportunidad manifiesta de gol, implica una expulsión. Juan le indica que fue fuera del área, por lo que Cristian no debe ir al VAR y es tiro libre con expulsión al infractor", expresó.

Tobar también se refirió a la polémica acción en la que el catarí Assim Madibo terminó lesionando de gravedad al canadiense Ismael Koné, jugada que terminó en expulsión tras la intervención arbitral.

"Si vemos la disputa que se produjo en la fractura, vemos que el futbolista catarí trata de sacarle el balón y el canadiense la cubre muy bien. Trata dos veces de quitarle el balón golpeando la pierna del canadiense, y en el vivo era para amarilla. Pero por la consecuencia, si se produce una fractura, es porque hubo riesgo de la integridad física del adversario y se ocupa una fuerza para que se produzca esa lesión, por lo que muy bien", argumentó el jefe de los jueces nacionales.

No obstante, Tobar no dejó pasar la oportunidad para realizar una observación sobre el procedimiento utilizado por Garay en la cancha al momento de sancionar la falta.

"Quizás debió haber sido más prolijo, verla en el VAR. Dado que sacar la amarilla y después la roja, quizás fue poco prolijo. Una crítica constructiva pasa por el procedimiento, sobre todo en este tipo de eventos", concluyó.