Turquía se despidió del Mundial 2026 con victoria sobre el anfitrión Estados Unidos

La selección de Turquía se despidió del Mundial 2026 este jueves con un agónico triunfo por 3-2 sobre el anfitrión Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Angeles, en el cierre del Grupo D.

El partido comenzó de la peor forma para los turcos, ya que Auston Trusty abrió el marcador con un remate en el área, tras un tiro de esquina, cuando el reloj apenas llevaba 2 minutos de juego.

Turquía reaccionó, buscando mejorar su imagen y una despedida digna, y lo dio vuelta en la primera parte, con golazos de Arda Güler (10), tras una gran jugada colectiva, y Orkun Kokcu (31').

Sin embargo, el segundo tiempo tuvo un guión similar al primero y Estados Unidos golpeó de entrada, con un derechazo furioso, de primera, de Sebastian Berhalter (49').

Turquía sintió el golpe, pero al final arruinó el invicto de los norteamericanos en la última del partido. Arda Güler metió un túnel en el inicio de la jugada colectiva, y Kaan Ayhan remató en la boca del arco para el 3-2 definitivo.

Con la victoria, Turquía dijo adiós al Mundial con tres puntos en el último lugar del Grupo D, mientras que Estados Unidos avanzó como líder, con seis unidades.

El segundo cupo a 16avos quedó en manos de Australia, que empató con Paraguay, ambos igualados con cuatro puntos, aunque los albirrojos deben esperar el desarrollo de la fase grupal para ver si avanza como mejor tercero.

En 16avos, Estados Unidos enfrentará a Bosnia y Herzegovina, mientras que Australia se medirá con el segundo lugar del Grupo G, que se resolverá este viernes con los duelos de Egipto-Irán y Nueva Zelanda-Bélgica.