Una apremiada Uruguay desafía a España con la misión de seguir con vida en el Mundial

Uruguay y España, dos campeones del mundo, cierran este viernes el Grupo H del Mundial 2026 a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio de Guadalajara, en un choque donde necesitan la victoria para sellar la clasificación a dieciseisavos.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa afronta el choque con dudas, tras los decepcionantes empates consecutivos con Cabo Verde y Arabia Saudita.

Pese a ocupar el segundo lugar con dos puntos en un grupo muy ajustado, Uruguay tiene que sumar si quiere estar en la siguiente ronda. Un triunfo lo puede dejar incluso en el primer lugar; un empate, en cambio, obliga a los Celestes a estar pendientes del partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita; y la derrota puede ser letal.

Sin embargo, el objetivo principal es lograr un triunfo, para terminar con la inestabilidad y disipar todas las dudas posible de cara a una eventual próxima ronda.

Entre las dudas para el partido, está la posibilidad que Fernando Muslera pierda la titularidad y sea Sergio Rochet el encargado de atajar ante los españoles.

La posible oncena de Uruguay será con Muslera o Rochet; Varela, Cáceres, Giménez, Olivera; Ugarte, Valverde, Bentancur; Canobbio o Darwin Núñez, Viñas y Araújo.

España, por su parte, llega impulsado por la goleada a Arabia Saudita y con un empate le sirve para clasificar a la siguiente ronda, pero los dirigidos por Luis de La Fuente quieren la victoria para no estar mirando otros resultados.

La alineación española será con Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

El duelo será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath.

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