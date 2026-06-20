Uruguay buscará su primer triunfo en el Mundial ante Cabo Verde
Los "Charrúas" empataron en su debut ante Arabia Saudita.
Los "Charrúas" empataron en su debut ante Arabia Saudita.
Uruguay buscará su primer triunfo en el Mundial 2026 cuando se enfrente ante Cabo Verde este domingo 21 de junio a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami, además quiere consolidarse en el Grupo H que comparte con España y Arabia Saudita.
Los "Charrúas" vienen de empatar 1-1 en su debut ante el país de Oriente Medio, donde fueron ampliamente superiores, pero no fueron eficaces de cara al arco rival y terminaron lamentando una igualdad amarga que no les permitió quedar en primer lugar tras el empate entre España y Cabo Verde.
El cuadro dirigido por Marcelo Bielsa, sigue sin poder contar con Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta, pero logró recuperar al defensor José Marías Giménez. Por lo que la posible formación será: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Canobbio, Maxi Araújo y Federico Viñas.
Por su parte, el elenco africano viene de dar una de las sorpresas de la primera fecha del torneo, al rescatar un empate sin goles frente a una de las selecciones favoritas a ganar el Mundial, como es España. Una figura sobresalió por encima del resto: su guardameta Vozinha.
Los "Tiburones Azules" no cuentan con bajas considerables para este encuentro, por lo que su posible alineación será con: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes y Livramento.
Este duelo será arbitrado por Espen Eskas de Noruega, asistido por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni; el cuarto juez será Drew Fischer y Michael Barwegen como asistente del cuarto árbitro
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