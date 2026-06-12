[VIDEO] ¡De leopardos! Así llegó RD Congo a Estados Unidos para el Mundial

Tras finalizar sus amistosos de preparación para el Mundial de Norteamérica, que incluyeron una derrota 1-2 con Chile, RD Congo emprendió rumbo hacia Houston, ciudad ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos, para preparar su debut en la cita planetaria ante Portugal el 17 de junio, su primer partido en una Copa del Mundo desde 1974, cuando competían bajo el nombre de Zaire.

En su llegada al aeropuerto de la localidad, se apreció a la delegación del cuadro africano vestida con trajes que incluían piel de leopardo en el pecho, sumado a lentes de sol y equipaje "animal print", transformando el recinto en un desfile que honró el apodo de "Leopardos" de la selección congolesa.

RD Congo formará parte del Grupo K y hará su estreno ante Portugal el 17 de junio en Houston, posteriormente jugará en Guadalajara contra Colombia el 23 y cerrará la fase grupal con Uzbekistán el 27 en Atlanta.