Vinicius aclaró su objetivo en el Mundial: "Quiero demostrar a todos que podemos ser campeones"

El delantero brasileño Vinicius Junior aseguró este viernes que no llegó al Mundial de Norteamérica 2026 para ser el mejor jugador del torneo, sino para cambiar la historia de la "Canarinha", que está en busca del esquivo hexacampeonato de la cita planetaria.

"Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", afirmó el extremo de Real Madrid en la rueda de prensa previa al debut contra Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El atacante del combinado sudamericano aseguró que está en el momento más especial e importante de su carrera, en un gran nivel físico y técnico después de una temporada sin lesiones, que fue amargada por la falta de títulos de los "merengues".

Asimismo, afirmó que volver a estar al lado del entrenador italiano Carlo Ancelotti, con el que coincidió en el conjunto español, le da mucha confianza para poder repetir con la selección los éxitos que ha conseguido en los últimos años en el cuadro blanco.

"Espero cambiar la historia de mi país. No estoy hablando de goles o asistencias, estoy hablando de hacer con que mi equipo tenga confianza y gane, que es lo más importante", agregó "Vini" en una afirmación marcada por la seriedad .

"No estoy aquí para ser el mejor jugador del torneo, estoy aquí para hacer que Brasil gane", insistió.

Además, resaltó que no importa mucho quién fue el último campeón de la Eurocopa o de la Copa América, ya que todas las selecciones empiezan de cero en una Copa del Mundo.

Sobre su primer rival del Grupo C, Vinícius destacó que el conjunto africano ha mejorado mucho en los últimos años y tiene una excelente plantilla.

"Es un equipo que puede sorprender como ya sorprendió (en Catar 2022). Tiene a Brahim (Díaz), (Achraf) Hakimi y otros jugadores que son muy importantes", analizó.

Además, el puntero de Brasil habló de Neymar, deseando que se recupere pronto de su lesión en el gemelo y pueda volver a vestir la camiseta de la selección.

"Todos los movimientos que aprendí fue porque lo observaba a él. Todas las cosas que hice dentro del campo fueron para intentar hacerlo igual que Neymar", confesó.

Finalmente, al ser consultado sobre la actualidad de Real Madrid, Vinícius rechazó comentar la situación de su club, que recientemente anunció el regreso del DT portugués José Mourinho, y señaló que solo está centrado en el combinado brasileño.

Brasil debutará mañana 13 de junio en el Grupo C ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 18:00 horas (22:00 GMT).

Sus dos siguientes desafíos de la fase grupal serán contra Haití el 19 en Filadelfia y el compromiso con Escocia el 24 en Miami.