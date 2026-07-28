Varados 1.700 camiones y contando: Gobierno descarta reabrir Los Libertadores antes de 10 días

La Delegación presidencial de Valparaíso señaló que "va a ser imposible" que el paso fronterizo Los Libertadores -que conecta a Chile con Argentina- se abra "antes de 10 días", producto del nivel de nieve en el camino por el sistema frontal, lo que además ha dejado varados a 1.700 camiones.

"Nosotros creemos que, por el nivel de nieve en nuestro sector cordillerano, que son cinco metros -y en el lado argentino (tienen) la misma característica-, va a ser imposible resolverlo antes de 10 días", dijo el delegado presidencial Manuel Millones.

El paso, que se encuentra inoperativo desde el 14 de julio -hace exactamente dos semanas-, ha generado estragos para los camioneros, que se encuentran detenidos con sus transportes en Guardia Vieja y, en el lado argentino, en Uspallata.

La situación también origina problemas económicos, ya que son cerca de 20 dólares por día lo que tiene que pagar cada transportista mientras se encuentra detenido en el paso internacional.

"Hay 1.700 camiones detenidos en distintos lados, no necesariamente en Libertadores arriba. O sea, hay camiones que están parados por el camino. En Argentina, los atajan a todos ahí en Uspallata. (Pero) lo crítico es la bajada de Los Caracoles, eso es lo peligroso", expresó Raúl Malfanti, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam).

En la misma línea, un camionero identificado como Iván Sáez contó: "A este lado (Chile), los camiones están todos abajo, no dejan subir ni siquiera a Guardia Vieja. Al lado argentino, es lo mismo, Uspallata está lleno, los estacionamientos están llenos".

El trabajo de Vialidad y el Ejército para despejar la vía

Personal del Ejército y de Vialidad realizan una serie de trabajos en el lugar -como detonaciones controladas para generar avalanchas- a fin de despejar el camino.

El teniente coronel del Ejército de la Sección Montaña, Felipe Olea, informó que "el trabajo que está haciendo Vialidad es el despeje tanto de la parte superior del camino y de abajo hacia arriba".

"También (se ocupa de) la parte eléctrica, que ha sido de vital importancia tener ese diagnóstico para buscar una solución pronta. Estamos todos los equipos trabajando en ello", aseguró.

Los camioneros afirmaron que sus vehículos tienen cerca de un mes de autonomía para proteger la mercadería que va hacia Argentina y que también ingresa hacia Chile.