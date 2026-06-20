Vinicius tras ser figura ante Haití: Tengo que escuchar más a Ancelotti

Vinícius Júnior, elegido el mejor jugador en la victoria de Brasil por 3-0 sobre Haití en el Mundial 2026, reconoció este viernes que tiene que "escuchar más" al seleccionador Carlo Ancelotti, quien lo mandó jugar por dentro y así logró uno de sus mejores partidos con la Canarinha.

"Hoy jugué en una posición diferente. El míster me pidió jugar por dentro, entre dos zagueros. No juego mucho por allí, pero siempre que el míster me lo pide y tengo que jugar ahí, marco goles. Tengo que escucharle más. Seguramente cuando llegue al vestuario va a decir que entiende mucho de fútbol", señaló Vini entre risas, en la zona mixta del Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El 7 de la 'Seleção' dijo que el triunfo contra los haitianos les da "confianza para seguir evolucionando dentro de la competición" y "tranquilidad" de cara al próximo partido, el miércoles, ante Escocia en Miami, en la última jornada del Grupo C.

"El primer partido fue totalmente diferente por la presión del debut (contra Marruecos), pero todo el mundo estaba más ligero, la cancha también ayudó a nuestro fútbol y esperamos seguir así y mejorar, que es lo más importante", manifestó.

El extremo de Real Madrid insistió, además, en que está en su mejor momento "físico, técnico y mental".

"Siempre soñé estar al cien por ciento en la mejor competición del mundo y hacer gol y dar asistencia es muy importante porque me da confianza para el próximo partido. Espero seguir así y hacer mejores partidos", prometió.

Sobre Raphinha, que se retiró lesionado al filo del descanso con molestias en el muslo posterior, Vinícius dijo sentirse "muy triste" por el extremo de Barcelona porque "sufrir una lesión siempre es muy complicado".

"Y más Raphinha, que es un jugador muy importante para nosotros y que ya sufrió mucho esta temporada con las lesiones. Esperemos que no sea nada y pueda seguir con nosotros hasta el final de la Copa del Mundo", indicó.