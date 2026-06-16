¿Y el VAR? El polémico planchazo de Messi a un defensa de Argelia en el Mundial

Lionel Messi, en una jornada marcada por récords en el partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026, también fue protagonista de una polémica acción en el primer tiempo del partido en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Messi, autor de un golazo para el 1-0 parcial, le pegó un planchazo sin querer al defensor Aissa Mandi, quien quedo tendido en la cancha tras la temeraria acción del argentino.

El capitán de la albiceleste de inmediato se disculpó y no hubo sanción alguna en su contra, ni siquiera una tarjeta amarilla o revisión del VAR, lo que generó varias reacciones en redes sociales.