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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

FIFA aumentará un 15 por ciento los recursos a repartir entre las selecciones clasificadas al Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

En total se repartirán 871 millones de dólares.

FIFA aumentará un 15 por ciento los recursos a repartir entre las selecciones clasificadas al Mundial
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El Consejo de la FIFA, reunido en Vancouver (Canadá), acordó aumentar un 15 por ciento los recursos que se distribuirán entre las 48 selecciones participantes en el Mundial que comienza el próximo 11 de junio, lo que arroja una cifra total de 871 millones de dólares.

El órgano de gobierno de la Federación Internacional de Fútbol justifica la decisión por el "éxito comercial" del torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, con 48 selecciones y 104 partidos por primera vez en la historia.

El desglose de esta asignación económica es el siguiente:

  • Subvención de preparación: un aumento de 1.5 millones a 2.5 millones de dólares.
  • Premio por la clasificación: un aumento de 9 millones a 10 millones de dólares.
  • Contribuciones adicionales: subvenciones para sufragar los costes de los miembros de las delegaciones y un aumento de la asignación de entradas para los equipos, con un valor total superior a 16 millones de dólares.

"Para la FIFA es un orgullo gozar de la mejor situación financiera de su historia, lo que nos permite brindar ayudas sin precedentes a todas las federaciones miembro. Este es un ejemplo más de cómo se reinvierten los recursos de la FIFA en el fútbol", explicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al anunciar la decisión.

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