FIFA detectó que el 11 por ciento de publicaciones abusivas en el Mundial 2026 son racistas

La FIFA informó este miércoles de que su Servicio de Protección en Redes Sociales detectó 89.000 publicaciones abusivas en redes sociales y el 11 por ciento de estas fueron de tipo racista.

"Más de 6 millones de publicaciones y comentarios fueron analizados, y 225.000 se remitieron para revisión humana, lo que llevó a la detección de 89.000 publicaciones abusivas", informó la FIFA.

"Se han identificado 1.000 cuentas para una investigación más profunda, mientras que 181.000 comentarios de odio han sido ocultados como parte del esfuerzo de moderación. Los abusos raciales en todas sus formas han aumentado hasta representar el 11% de todo el abuso detectado en línea y contienen el material más ofensivo", añadió.

Los abusos detectados por el Servicio de Protección en Redes Sociales suponen un aumento de un 3% en comparación con la misma fase del Mundial de la FIFA de Catar 2022.

Se registró un incremento del 3% en las conductas de acoso si se comparan con la edición de Catar. (FOTO: EFE/referencial)

El servicio de la FIFA analizó este año 6 millones de publicaciones durante la fase de grupos, un 33% más respecto a la misma fase de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

"El abuso racial no es la única forma de discriminación, ya que el odio adopta muchas formas. El servicio de moderación disponible para las cuentas de los equipos ocultó de manera automática aproximadamente 181.000 comentarios de odio, reduciendo así el número de distracciones indeseadas y desagradables para los equipos y sus seguidores", destacó la FIFA.

"En total, se moderaron 2.028.214 comentarios durante los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre el 11 y el 27 de junio, lo que incluye contenido de spam y abusos generados por bots o cuentas falsas. Esto supone un aumento de cuatro veces en comparación con 2022", añadió.