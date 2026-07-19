Argentina forzó el alargue ante España sin registrar disparos
La albiceleste resistió durante los 90 minutos pese al amplio dominio ofensivo del conjunto europeo en la final del Mundial.
La albiceleste resistió durante los 90 minutos pese al amplio dominio ofensivo del conjunto europeo en la final del Mundial.
Argentina forzó el alargue frente a España luego de mantener el empate 0-0 durante el tiempo reglamentario, pese a no registrar disparos ni tiros al arco en la final del Mundial 2026.
El conjunto español tuvo un 61 por ciento de posesión y contabilizó 14 remates, de los cuales 11 fueron al arco y tres terminaron afuera. La albiceleste controló el balón durante el 39 por ciento restante y cerró los primeros 90 minutos sin intentos ofensivos.
La resistencia defensiva y las intervenciones del arquero permitieron que Argentina mantuviera abierta la definición y llevara el partido al tiempo suplementario, aun cuando España dominó la posesión y generó todas las ocasiones del encuentro.