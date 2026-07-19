Argentina forzó el alargue ante España sin registrar disparos

Argentina forzó el alargue frente a España luego de mantener el empate 0-0 durante el tiempo reglamentario, pese a no registrar disparos ni tiros al arco en la final del Mundial 2026.

El conjunto español tuvo un 61 por ciento de posesión y contabilizó 14 remates, de los cuales 11 fueron al arco y tres terminaron afuera. La albiceleste controló el balón durante el 39 por ciento restante y cerró los primeros 90 minutos sin intentos ofensivos.

La resistencia defensiva y las intervenciones del arquero permitieron que Argentina mantuviera abierta la definición y llevara el partido al tiempo suplementario, aun cuando España dominó la posesión y generó todas las ocasiones del encuentro.