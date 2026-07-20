Messi se desahogó tras la final del Mundial: Hoy cuesta valorar lo que hicimos

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, publicó un emotivo mensaje el día después de la derrota 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 y reconoció que el golpe todavía resulta difícil de asimilar.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno", escribió el delantero a través de su cuenta de Instagram.

Messi aseguró que los partidos disputados durante el torneo y el respaldo recibido quedarán para siempre en su memoria. "Con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", señaló.

El futbolista también valoró el recorrido realizado por Argentina, que alcanzó por segunda edición consecutiva el partido decisivo de una Copa del Mundo. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", sostuvo.

Además, agradeció los mensajes recibidos tras la caída y destacó el respaldo de los hinchas: "Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

Finalmente, Messi tuvo palabras para el nuevo campeón y cerró su publicación con un reconocimiento al rival: "También quiero felicitar a España por el campeonato".

En su mensaje, Messi no entregó señales sobre su futuro en la selección argentina y evitó referirse a una posible despedida o a la continuidad de su carrera internacional.