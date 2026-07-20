Oposición confirmó: llevará la megarreforma al Tribunal Constitucional

El diputado Raúl Soto, presidente del PPD, confirmó que se presentarán tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional, uno por la Cámara de Diputadas y Diputados y dos por el Senado, luego que el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno pasara a tercer trámite.

El tercer trámite de la megarreforma se concretará este martes con la votación de las enmiendas que introdujo el Senado.

En esa línea, los partidos de oposición realizaron una reunión de coordinación y manifestaron su preocupación por la situación que viven las regiones del norte del país por el sistema frontal, apuntando que la declaración de estado de catástrofe del Presidente José Antonio Kast llegó un día tarde.

Tras el encuentro, el diputado Soto aseguró que el trabajo con los abogados constitucionalistas terminó y presentarán los requerimientos "entre hoy y mañana".

Asimismo, explicó que las acciones van "tanto por los aspectos tributarios como también medioambientales, para decirle al país que esta es una mala megarreforma y que, ante la inflexibilidad del Gobierno que no ha querido ceder en sus aspectos estructurales, no nos queda otra alternativa para efectivamente revisar temas que creemos y estamos convencidos que son inconstitucionales".

La oposición señaló que era necesario poner todo el esfuerzo del Estado en la emergencia y solicitó pausar el trámite del proyecto y adelantar la semana de receso distrital. No obstante, la idea fue descartada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el biministro vocero y del Interior, Claudio Alvarado, quien sostuvo que la tramitación se debe cerrar mañana.