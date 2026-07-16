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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

¿Cuándo y dónde ver la final entre España y Argentina en el Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo definitorio se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Cuándo y dónde ver la final entre España y Argentina en el Mundial 2026?
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Este domingo 19 de julio el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, será el escenario de la gran final del Mundial 2026, el cual definirá al campeón de esta edición entre España y Argentina.

El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta por Chilevisión, mientras que en el cable podrá verse por DSports. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

La selección europea viene de vencer con categoría 2-0 a Francia, donde fue superior y espera replicar el mismo juego en la final.

Mientras que Argentina viene de lograr una épica remontada por 2-1 a ante Inglaterra, mostrando su estirpe de campeón defensor.

Todos los pormenores de esta historiada definición entre argentinos e ingleses los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.

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