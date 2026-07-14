De la Fuente: Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni

Luis de la Fuente, DT de la selección española, reveló tras vencer a Francia en la semifinal del Mundial que le gustaría jugar la final el domingo con Argentina, debido a la amistad que tiene con el técnico de la "Albiceleste", Lionel Scaloni.

De la Fuente, quien fue profesor del trasandino cuando estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó en conferencia de prensa que el enfrentamiento ante Inglaterra o el elenco sudamericano será muy duro, porque las dos semifinales podían ser "una final anticipada".

"Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ránking FIFA, por primera vez en la historia", remarcó.

España se medirá en la final ante el vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Nueva Jersey, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.