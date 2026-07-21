De Paul descargó su rabia contra quienes esperaban la caída de Argentina

Rodrigo De Paul, mediocampista de Inter Miami y de la selección argentina, expresó su dolor por la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial y cuestionó a quienes denunciaron supuestos favores arbitrales hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El exjugador de Atlético Madrid publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde lamentó no poder regresar a Argentina con la Copa del Mundo.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", escribió el volante.

De Paul también se refirió a las acusaciones que surgieron durante el torneo sobre presuntas ayudas políticas, comerciales y arbitrales para Argentina.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les joden", afirmó.

El mediocampista aseguró que esas críticas terminaron fortaleciendo el vínculo entre el plantel y los hinchas: "Eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo".

Además, De Paul sostuvo que la identificación de los seguidores con la denominada "Scaloneta" superó los resultados deportivos y la obtención de títulos.

"Entendí que la identificación de la gente con este equipo va más allá del trofeo. Eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", señaló.

Finalmente, el futbolista reconoció que la caída ante España lo afectará durante un largo período, pero reafirmó su sentimiento por la selección: "Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino".