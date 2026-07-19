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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

"Dibu" Martínez batió el récord de atajadas en una final de un Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero tuvo una gran actuación, pese a la derrota con España.
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El arquero Emiliano "Dibu" Martínez batió el récord de atajadas en una final de una Copa del Mundo, con 11 intervenciones este domingo en la definición que perdió Argentina ante España en Nueva Jersey.

Fue tal la intervención de "Dibu" Martínez, que sólo en este partido superó en atajadas a Unai Simón, quien tuvo en total 10 paradas en toda la Copa del Mundo.

El récord anterior pertenecía al brasileño Claudio Taffarel, quien tuvo ocho atajadas ante Italia en la final del Mundial de Estados Unidos 1994. Ese partido terminó sin goles y el Scratch ganó su cuarto título, tras el recordado penal fallado por Roberto Baggio.

Y en el balance general del Mundial 2026, el arquero que tuvo más atajadas en el torneo fue el portero paraguayo Orlando Gill, con 28 intervenciones.

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