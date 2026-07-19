Diez años después: La "maldición" de Messi y Argentina en el MetLife Stadium

La selección argentina cayó en la final del Mundial 2026 ante España este domingo y repitió una antigua "maldición" en el escenario que hace una década albergó otro duro golpe con un título en juego.

La Albiceleste, en ese entonces también liderada por Lionel Messi, jugó en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) la final de la Copa América Centenario.

Aquel 26 de junio de 2016, los trasandinos sucumbieron por segunda ocasión consecutiva ante Chile por penales, esta vez incluyendo un tiro a las nubes del "10" en la tanda decisiva.

Coincidentemente, el rojo volvió a ser el color de la mala suerte para Argentina este 2026, con España llevándose la corona planetaria también en circunstancias agónicas.

Aunque la final mundial no llegó a los penales, Ferran Torres liquidó el duelo con el 1-0 en la primera jugada del segundo tiempo del alargue.

Tras el cierre del cotejo se reavivó el fantasma de la derrota de Messi y compañía en el césped del estadio que la FIFA renombró como Nueva York/Nueva Jersey mientras duraba el Mundial.