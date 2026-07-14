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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

FIFA confirmó a Tom Cruise y Robbie Williams para la ceremonia de clausura del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El MetLife Stadium será el recinto donde se bajará el telón de la cita planetaria.

FIFA confirmó a Tom Cruise y Robbie Williams para la ceremonia de clausura del Mundial
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El Mundial de Norteamérica 2026 prepara su ceremonia de cierre para este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, confirmando la presencia de figuras mediáticas como Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini.

El evento arrancará a las 13:30 horas (17:30 GMT), exactamente 90 minutos antes del partido por el título. Allí, la FIFA oficializó que contará con Jennifer Hudson interpretando una versión "especial" del himno de Estados Unidos.

Al elenco de celebridades internacionales se sumarán la artista Nicole Scherzinger y el mediático streamer IShowSpeed, en un espectáculo producido por Balich Wonder Studio.

Esta ambiciosa puesta en escena pretende superar las ceremonias de apertura en Ciudad de México y Toronto, donde figuraron nombres como J Balvin, Maná y Michael Bublé

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