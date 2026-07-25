Filtran aduladora felicitación de Infantino a Argentina por ser subcampeón del Mundial

Una zalamera carta enviada por Gianni Infantino a Argentina después de obtener el segundo lugar en el Mundial salió a la luz. El escrito, dirigido al presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue filtrado inicialmente por medios argentinos y posteriormente verificado por el diario británico Daily Mail.

El presidente de la FIFA comenzó felicitando al combinado trasandino por la derrota por 1-0 ante España en la final. "Quisiera reiterar mis más sinceras felicitaciones por este importante nuevo resultado para el fútbol argentino", expresó Infantino.

El dirigente sostuvo que "la magnífica actuación de la Albiceleste también contribuyó decisivamente a hacer de esta edición un evento excepcional" y pidió extender sus felicitaciones a los jugadores, al técnico Lionel Scaloni, al cuerpo técnico, al personal médico y a los aficionados argentinos.

Infantino fue todavía más elogioso al afirmar que "estas victorias son siempre fruto del trabajo constante, el profesionalismo y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte". Luego aseguró que el resultado abrió el camino para nuevos éxitos del fútbol argentino.

La misiva terminó con un cercano mensaje para Tapia: "Le deseo, estimado señor presidente, todo lo mejor para las próximas competiciones y espero volver a verlo muy pronto. Con toda mi amistad, Gianni Infantino".

El contraste con las polémicas de Argentina

El tono de la carta causó sorpresa debido a que la propia FIFA abrió una investigación por los incidentes posteriores a la final. Leandro Paredes protagonizó un altercado en el que también aparecieron involucrados Nahuel Molina, Thiago Almada y el ayudante técnico Roberto Ayala.

Además, los jugadores argentinos dieron la espalda durante la entrega de la copa a España, mientras que el equipo también recibió críticas por distintas acciones protagonizadas durante el torneo.

Daily Mail calificó como cuestionable que Infantino alabara su "profesionalismo" después de esas situaciones.