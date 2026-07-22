Gavi aseguró que no debe haber suspensiones para argentinos tras incidentes de la final

El campeón del mundo Gavi le restó importancia a los incidentes tras la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 y aseguró que los involucrados no merecen suspensiones al ser "parte del fútbol que es un poco más violenta"

Una vez terminada la final, el argentino Leandro Paredes agredió a Eric García, momento en el que Gavi intervino y también fue empujado por el futbolista de Boca Juniors.

Pese a ello, el jugador de FC Barcelona consideró ante los periodistas que no cree que "deba ser suspendido".

"Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido", consideró el jugador azulgrana, quien mantuvo que "no es una imagen para los niños".

"También está esa parte de fútbol que es un poco más violenta y ya está: todo es fútbol, tiene que ser así".

Gavi y Fabián Ruiz Peña fueron homenajeados en la noche de este martes en la municipalidad de Los Palacios, localidad en la que nacieron ambos, por su éxito en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que concluyó este domingo con la segunda estrella para España.