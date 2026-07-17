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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Hinchas argentinos agotaron los vuelos rumbo a la final del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Aerolíneas Argentinas reforzó sus servicios hacia Nueva York ante la alta demanda, pero los nuevos pasajes se vendieron en solo un día.

Hinchas argentinos agotaron los vuelos rumbo a la final del Mundial
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Los hinchas argentinos agotaron los vuelos especiales dispuestos por Aerolíneas Argentinas para viajar a Estados Unidos y acompañar a la Albiceleste en la final del Mundial 2026 ante España.

La aerolínea añadió dos servicios entre Buenos Aires y Nueva York después del triunfo de Argentina frente a Inglaterra en semifinales. Los pasajes salieron a la venta el miércoles por la noche y quedaron completamente agotados durante el jueves.

"Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día", informaron desde la empresa, que también reforzó esa ruta para ofrecer alternativas de conexión hacia Nueva York.

Los vuelos adicionales saldrán este viernes por la noche y el sábado por la mañana desde el aeropuerto de Ezeiza con destino al John F. Kennedy. Ambos servicios serán operados con aviones Airbus A330.

La final entre Argentina y España se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Desde Aerolíneas Argentinas recomendaron revisar periódicamente su sitio web, debido a que algunas reservas pendientes de emisión podrían liberar lugares a última hora.

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