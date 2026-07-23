Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final
Leandro Paredes fue homenajeado por Boca antes del partido con O'Higgins
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El volante recibió un reconocimiento por su participación en el Mundial 2026.
El volante recibió un reconocimiento por su participación en el Mundial 2026.
El argentino Leandro Paredes fue homenajeado por Boca Juniors este jueves en La Bombonera, antes del partido con O'Higgins en la Copa Sudamericana, por representar a la Albiceleste en el Mundial 2026.
Paredes jugó el pasado domingo la final que perdió Argentina con España y decidió integrarse de inmediato a Boca esta semana, sin descanso, siendo titular en este enfrentamiento clave con el club de Rancagua.
En ese contexto, el club de Buenos Aires rindió tributo a su capitán, quien también campeón del mundo en Catar 2022.