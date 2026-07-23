Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago10.4°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Leandro Paredes fue homenajeado por Boca antes del partido con O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante recibió un reconocimiento por su participación en el Mundial 2026.

Leandro Paredes fue homenajeado por Boca antes del partido con O'Higgins
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El argentino Leandro Paredes fue homenajeado por Boca Juniors este jueves en La Bombonera, antes del partido con O'Higgins en la Copa Sudamericana, por representar a la Albiceleste en el Mundial 2026.

Paredes jugó el pasado domingo la final que perdió Argentina con España y decidió integrarse de inmediato a Boca esta semana, sin descanso, siendo titular en este enfrentamiento clave con el club de Rancagua.

En ese contexto, el club de Buenos Aires rindió tributo a su capitán, quien también campeón del mundo en Catar 2022.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada