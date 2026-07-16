Mundial 2026: ¿Quién estará en el show de medio tiempo en la final?

Est domingo 19 de julio, Argentina y España jugarán la final de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y por primera vez en la historia del torneo, se realizará un show de medio tiempo durante el descanso.

¿Dónde ver y quiénes estarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial?

El encuentro está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta por Chilevisión, mientras que en cable podrá sintonizarse por DSports. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

El espectáculo comenzará aproximadamente a las 15:45 horas, después del primer tiempo, y tendrá como artistas principales a Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS y Burna Boy.

También contará con la presencia de Gustavo Dudamel, que comandará a una agrupación formada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolivar de Venezuela y la Filarmónica de Nueva York.

Además, participará el coro escolar PS22, Coldplay, el conjunto bailarín Ghetto Kids, Emmanuel Kelly y la rana Kermit junto a Miss Piggy, personajes de Los Muppets.

Todos los detalles los podrás seguir en el Minuto a Minuto de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.