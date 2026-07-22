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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Mural dedicado a Ferran Torres fue vandalizado en Barcelona

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

La obra había sido recientemente concluida en el barrio de Grácia.

Mural dedicado a Ferran Torres fue vandalizado en Barcelona
 TvBoy
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Un mural pintado por el artista urbano 'TvBoy', dedicado a Ferran Torres, héroe de la final del pasado Mundial con su tanto ante Argentina que le dio el título a España, fue vandalizado la madrugada de este miércoles al ser tapado con pintura blanca.

La obra se encontraba en el popular barrio barcelonés de Gràcia y mostraba al jugador del Barça con la camiseta de la selección española y dándole un beso a la Copa del Mundo.

Después de finalizada su elaboración, este martes, numerosos comentarios de usuarios en las diferentes redes sociales se mostraron contrarios al mismo y el mural amaneció con inscripciones contra España y a favor del reconocimiento de las selecciones catalanas.

El autor del mural, en comentarios vertidos en sus redes sociales, anunció que seguirá pintando y que no le daban miedo las amenazas vertidas.

También hace unos días, el mural dedicado a Leo Messi y Lamine Yamal, que había pintado el artista Axe Colours en Barcelona con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina, fue vandalizado a las pocas horas de su creación.

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