Alcalde Manouchehri pidió suspender duelo de Coquimbo: No están dadas las condiciones

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, abordó la contingencia que atraviesa la región y pidió la suspensión del partido de Coquimbo Unido ante Universidad de Concepción, programado para este sábado 25, asegurando que la prioridad del municipio y de las fuerzas de orden está enfocada en superar la emergencia.

"La emergencia nos ha pegado bien duro y los coquimbanos no lo han pasado bien. Sabemos que a veces en los momentos más difíciles nos encantaría despejarnos un poco y la gente echa de menos ir a mirar a su equipo, pero no están dadas las condiciones", arrancó señalando la autoridad comunal.

Manouchehri detalló la crudeza del escenario local, indicando que actualmente lidian con "un corte de suministro de agua que está cercano al 80 por ciento de la comuna y eso se va a extender hasta el día sábado".

En la misma línea, explicó la situación del recinto deportivo: "El estadio no está en condiciones, no está habilitado porque hemos recibido gente de otras partes de Chile, bomberos, equipos operativos. Tenemos también en algunos lugares inclusive materiales que estamos guardando para la gente que más lo necesita".

Ante este escenario, el alcalde confirmó gestiones directas con la dirigencia del fútbol chileno: "Llamamos al presidente (Pablo) Milad para comentarle esto y decirle que estábamos un poco preocupados de que aún no resuelvan la suspensión del partido. La gente de Coquimbo Unido está de acuerdo, entienden las circunstancias y es una sabia decisión salir con el anuncio lo más pronto posible para reprogramar".

Sobre quién debe tomar la decisión final, la autoridad fue clara al apuntar que depende de la ANFP y las autoridades de seguridad. "Debe estar esperando la resolución de la delegación presidencial. Estamos en Estado de Catástrofe, entonces el efectivo policial está completamente a disposición del Ejército. Acá hay un general que está a cargo, por lo que lo más probable es que no existan las condiciones logísticas ni tampoco del estadio para poder realizar este encuentro", profundizó.

Finalmente, Manouchehri valoró el compromiso de los hinchas y del plantel de Coquimbo Unido. Señaló que el equipo está desplegado en el territorio apoyando a los afectados y reveló que jugadores como "Monito" Sánchez y "Manu" se han puesto a disposición para ayudar. Además, advirtió sobre la compleja situación de la rama femenina del club: "Sabemos de jugadoras del fútbol femenino que viven en el sector rural que están aisladas".