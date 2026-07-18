Netanyahu y la final del Mundial: "Apoyamos a Argentina, ¡buena suerte!"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deseó suerte al presidente de Argentina, Javier Milei, de cara a la final del Mundial 2026 del seleccionado trasandino ante España, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium (17:00 horas, 19:00 GMT).

"Javier, eres un amigo. Un buen amigo. Te apoyamos a ti y apoyamos a Argentina de muchas formas, mañana incluido. ¡Buena suerte!", dijo Netanyahu en una llamada a Milei desde su oficina de Jerusalén junto al embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish.

El mandatario argentino, al otro lado de la línea, respondió en español: "Es un amigo, le agradezco mucho sus palabras cuando dijo que hinchaba por Argentina".

Netanyahu se fotografió junto a Wahnish con una camiseta de la Albiceleste y la edición personalizada del balón Trionda para el seleccionado argentino, con el que además se grabó también dando un pase de cabeza hacia el embajador.

Cabe recordar que un par de días antes del inicio de la Copa del Mundo, Netanyahu ya había expresado su apoyo a la selección argentina: En aquella oportunidad alabó de forma llamativa a Milei por encima de Messi con la frase "Antes que Messi, Milei".

Israel cuenta con una importante comunidad argentina, de más de 100.000 personas según cifró el propio embajador Wahnish en marzo de este año. Argentina, por su parte, cuenta con la mayor comunidad judía de América Latina.

Mientras que distintos miembros del Gobierno israelí han mostrado su apoyo a Argentina en el Mundial y parte de su población desea el triunfo de la Albiceleste, el apoyo a la selección de España es habitual en los locales palestinos que transmiten los partidos.