Nicolás Otamendi se retiró de la selección argentina tras la final del Mundial

El defensor central Nicolás Otamendi anunció este jueves su retiro de la selección argentina de fútbol, tras culminar la participación en el Mundial 2026 con la final y el segundo puesto del certamen.

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la selección Argentina, fue el privilegio más grande que me dio el fútbol", afirmó el jugador de 38 años en su cuenta de Instagram.

"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo", sumó el reciente fichaje de River Plate.

El defensor surgido en Vélez Sarsfield agradeció al "hincha argentino" por su "amor incondicional": "Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño".

También se mostró agradecido a los componentes de su familia, que "soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones".

Otamendi se hizo espacio para dedicar unas palabras a los futuros integrantes de la Albiceleste: "Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión".

"Los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida", cerró.

Otamendi ya había anunciado que el Mundial 2026 sería su último torneo con la selección trasandina, en la que jugó 139 partidos (21 en Mundiales) desde 2009, y convirtió ocho goles; incluyendo el cabezazo que selló la primera derrota de Brasil como local en Clasificatorias; en el camino rumbo a la cita planetaria 2026.

Otamendi jugó a los Mundiales de Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Catar 2022 (campeón) y Norteamérica 2026 (finalista); formó parte del equipo que le ganó a Italia la Finalissima 2022; y jugó las Copas América 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024, siendo campeón de las últimas dos.