Palmarés: Mbappé se convirtió en el primer jugador en ganar dos veces la Bota de Oro

Este domingo concluyó la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 con España como campeón y, el delantero francés Kylian Mbappé conquistó la Bota de Oro como goleador del torneo.

Con este triunfo personal, el ariete galo anotó 10 goles en ocho partidos y se convirtió en el primer futbolista en ganar dos veces el trofeo al mejor artillero del torneo.

Revisa el listado de goleadores a continuación:

Uruguay 1930

Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles

Italia 1934

Oldrich Nejedly (Checoslovaquia) - 5 goles

Francia 1938

Leonidas da Silva (Brasil) - 7 goles

Brasil 1950

Ademir (Brasil) - 9 goles

Suiza 1954

Sandor Kocsis (Hungría) - 11 goles

Suecia 1958

Just Fontaine (Francia) - 13 goles

Chile 1962

Garrincha (Brasil) - 4 goles

Vavá (Brasil) - 4 goles

Florian Albert (Hungría) - 4 goles

Valentin Ivanov (Unión Soviética) - 4 goles

Drazan Jerkovic (Yugoslavia) - 4 goles

Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles

Inglaterra 1966

Eusebio (Portugal) - 9 goles

México 1970

Gerd Müller (Alemania) - 10 goles

Alemania 1974

Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles

Argentina 1978

Mario Kempes (Argentina) - 6 goles

España 1982

Paolo Rossi (Italia) - 6 goles

México 1986

Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles

Italia 1990

Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles

Estados Unidos 1994

Oleg Salenko (Rusia) - 6 goles

Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles

Francia 1998

Davor Suker (Croacia) - 6 goles

Corea y Japón 2002

Ronaldo (Brasil) - 8 goles

Alemania 2006

Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles

Sudáfrica 2010

Thomas Müller (Alemania) - 5 goles

David Villa (España) - 5 goles

Wesley Sneijder (Países Bajos) - 5 goles

Diego Forlán (Uruguay) - 5 goles

Brasil 2014

James Rodríguez (Colombia) - 6 goles

Rusia 2018

Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles

Catar 2022

Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles

Norteamérica 2026