Palmarés: Mbappé se convirtió en el primer jugador en ganar dos veces la Bota de Oro
El delantero fue el máximo anotador en el Mundial 2026.
El delantero fue el máximo anotador en el Mundial 2026.
Este domingo concluyó la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 con España como campeón y, el delantero francés Kylian Mbappé conquistó la Bota de Oro como goleador del torneo.
Con este triunfo personal, el ariete galo anotó 10 goles en ocho partidos y se convirtió en el primer futbolista en ganar dos veces el trofeo al mejor artillero del torneo.
Revisa el listado de goleadores a continuación:
Uruguay 1930
Italia 1934
Francia 1938
Brasil 1950
Suiza 1954
Suecia 1958
Chile 1962
Inglaterra 1966
México 1970
Alemania 1974
Argentina 1978
España 1982
México 1986
Italia 1990
Estados Unidos 1994
Francia 1998
Corea y Japón 2002
Alemania 2006
Sudáfrica 2010
Brasil 2014
Rusia 2018
Catar 2022
Norteamérica 2026