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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Palmarés: Mbappé se convirtió en el primer jugador en ganar dos veces la Bota de Oro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero fue el máximo anotador en el Mundial 2026.

Palmarés: Mbappé se convirtió en el primer jugador en ganar dos veces la Bota de Oro
 Agencia Xinhua
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Este domingo concluyó la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 con España como campeón y, el delantero francés Kylian Mbappé conquistó la Bota de Oro como goleador del torneo.

Con este triunfo personal, el ariete galo anotó 10 goles en ocho partidos y se convirtió en el primer futbolista en ganar dos veces el trofeo al mejor artillero del torneo.

Revisa el listado de goleadores a continuación: 

Uruguay 1930

  • Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles

Italia 1934

  • Oldrich Nejedly (Checoslovaquia) - 5 goles

Francia 1938

  • Leonidas da Silva (Brasil) - 7 goles

Brasil 1950

  • Ademir (Brasil) - 9 goles

Suiza 1954

  • Sandor Kocsis (Hungría) - 11 goles

Suecia 1958

  • Just Fontaine (Francia) - 13 goles

Chile 1962

  • Garrincha (Brasil) - 4 goles
  • Vavá (Brasil) - 4 goles
  • Florian Albert (Hungría) - 4 goles
  • Valentin Ivanov (Unión Soviética) - 4 goles
  • Drazan Jerkovic (Yugoslavia) - 4 goles
  • Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles

Inglaterra 1966

  • Eusebio (Portugal) - 9 goles

México 1970

  • Gerd Müller (Alemania) - 10 goles

Alemania 1974

  • Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles

Argentina 1978

  • Mario Kempes (Argentina) - 6 goles

España 1982

  • Paolo Rossi (Italia) - 6 goles

México 1986

  • Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles

Italia 1990

  • Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles

Estados Unidos 1994

  • Oleg Salenko (Rusia) - 6 goles
  • Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles

Francia 1998

  • Davor Suker (Croacia) - 6 goles

Corea y Japón 2002

  • Ronaldo (Brasil) - 8 goles

Alemania 2006

  • Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles

Sudáfrica 2010

  • Thomas Müller (Alemania) - 5 goles
  • David Villa (España) - 5 goles
  • Wesley Sneijder (Países Bajos) - 5 goles
  • Diego Forlán (Uruguay) - 5 goles

Brasil 2014

  • James Rodríguez (Colombia) - 6 goles

Rusia 2018

  • Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles

Catar 2022

  • Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles

Norteamérica 2026 

  • Kylian Mbappé (Francia) - 10 goles

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