¿Por qué fue anulado el gol que anotó Nico Williams en la final con Argentina?

Nico Williams, delantero de la selección española, encontró el camino al gol a los ocho minutos del primer tiempo suplementario de la final del Mundial 2026 frente a Argentina, pero el tanto fue anulado inmediatamente por el árbitro.

La decisión se produjo porque Mikel Merino cometió una falta sobre Nicolás Otamendi antes de la definición. El volante español empujó al defensor argentino durante la construcción de la jugada y el juez sancionó la infracción previa.

De esta manera, la conquista de Williams no subió al marcador y el partido se mantuvo 0-0 después de más de 100 minutos de juego, prolongando una final marcada por la resistencia defensiva de Argentina y el dominio ofensivo de España.