¿Qué cargos imputa la FIFA a Argentina por el Mundial 2026?

La FIFA abrió procedimientos disciplinarios contra la Asociación del Fútbol Argentino, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala por diferentes incidentes registrados durante el Mundial 2026 y después de la final que España ganó por 1-0.

El comunicado del organismo agrupó los hechos bajo distintas infracciones de su Código Disciplinario, aunque no relacionó públicamente cada artículo con una escena específica. Las imágenes del torneo y los antecedentes difundidos permiten entender qué episodios están detrás de las acusaciones.

La bandera de "Las Malvinas son argentinas"

El cargo por utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte, contemplado en el artículo 13.2 c), apunta principalmente a lo ocurrido después del triunfo de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales.

Luego del partido disputado en Atlanta, varios jugadores argentinos posaron sobre el terreno de juego con una bandera que llevaba la frase "Las Malvinas son argentinas".

La FIFA prohíbe utilizar sus competiciones para exhibir mensajes políticos, territoriales o ideológicos. La disputa por la soberanía de las islas entre Argentina y el Reino Unido convirtió la bandera en una manifestación política dentro de un evento deportivo.

Argentina ya había sido sancionada por un episodio similar antes del Mundial de 2014, cuando sus jugadoras exhibieron el mismo mensaje previo a un amistoso ante Eslovenia.

El desplante de Argentina en la premiación

La FIFA también investiga a la AFA por conducta inadecuada del equipo e incumplimiento de los protocolos del partido. Uno de los episodios señalados ocurrió durante la ceremonia de premiación de la final.

Mientras los jugadores de España recibían el trofeo y celebraban el título sobre el escenario, los futbolistas argentinos permanecieron de espaldas a la premiación y mirando hacia la tribuna ocupada por sus seguidores.

La escena fue interpretada como un desplante hacia el campeón y como un posible incumplimiento del protocolo establecido para la ceremonia. El comportamiento colectivo puede quedar comprendido por el artículo 14.5, que permite sancionar a una federación cuando su selección actúa de manera inadecuada.

Ese apartado también considera la cantidad de sanciones individuales recibidas por un equipo durante un partido. La final tuvo numerosos cruces, seis amonestaciones para Argentina y la expulsión de Enzo Fernández por doble tarjeta amarilla.

La pelea después de la final contra España

La mayor parte de los cargos individuales surgió de la pelea que comenzó inmediatamente después del pitazo final, cuando los jugadores españoles corrieron a celebrar el título conseguido con el gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario.

Nahuel Molina golpeó a Rodri en el pecho mientras el capitán español se dirigía hacia sus compañeros. Rodri regresó para pedirle explicaciones y ambos se enfrentaron, lo que provocó la llegada de más futbolistas.

Las acusaciones formales contra Molina incluyen una agresión consumada, un intento de agresión y una conducta antideportiva. La FIFA todavía no comunicó qué movimiento corresponde exactamente a cada cargo, pero el golpe a Rodri y el enfrentamiento posterior forman parte de las imágenes analizadas.

El artículo 14.1 i) establece una suspensión mínima de tres partidos o un periodo equivalente por agredir a otra persona. El Código también señala que una tentativa puede ser sancionada aunque el golpe no llegue a concretarse.

¿Por qué Leandro Paredes recibió tres cargos?

Leandro Paredes afronta tres cargos por posibles agresiones debido a su participación en distintos momentos de la pelea.

El volante argentino se enfrentó primero con Eric García, a quien empujó y posteriormente agarró del cuello. Gavi corrió para defender a su compañero y se lanzó contra Paredes, quien respondió derribando al jugador español.

Thiago Almada intervino en esa secuencia y ayudó a Paredes a tirar a Gavi al suelo. Por esa participación, Almada recibió un cargo por posible conducta antideportiva.

La FIFA no precisó si los tres cargos contra Paredes corresponden al empujón, al agarre contra Eric García y a la acción sobre Gavi. Esas son las principales escenas individuales que aparecen en los registros audiovisuales de la pelea.

Cada agresión acreditada contempla al menos tres encuentros de suspensión o un periodo equivalente. La existencia de tres cargos tampoco significa automáticamente que Paredes recibirá nueve partidos: la Comisión deberá determinar cuáles acciones quedaron comprobadas y cómo se aplicarán las sanciones.

El incidente de Roberto Ayala con Dani Olmo

Roberto Ayala recibió un cargo por posible agresión debido a su enfrentamiento con Dani Olmo durante la misma pelea.

Las imágenes mostraron al integrante del cuerpo técnico argentino discutiendo y entrando en contacto físico con el jugador español. Ayala reconoció posteriormente su participación, pidió disculpas y sostuvo que realizó un empujón después de escuchar un comentario de Olmo.

El exdefensor negó haberle dado un puñetazo, versión que apareció inicialmente en medios españoles. La Comisión Disciplinaria deberá revisar las imágenes y establecer la naturaleza de la acción.

¿Por qué también investigan a Gavi?

Gavi recibió un cargo por conducta antideportiva luego de correr hacia la pelea y lanzarse contra Paredes cuando vio al argentino sujetando a Eric García.

La conducta antideportiva contempla una suspensión mínima de un partido o un periodo adecuado. La investigación incluye a participantes de ambas selecciones, aunque la mayor cantidad de expedientes recayó sobre integrantes de Argentina.

Los cánticos discriminatorios y los objetos lanzados

El procedimiento contra la AFA también menciona cánticos y gestos discriminatorios protagonizados por seguidores argentinos durante distintos partidos. La FIFA no detalló qué expresiones concretas aparecen en el expediente.

El artículo 15 responsabiliza a una federación por acciones o palabras de sus aficionados que atenten contra la dignidad de una persona, un grupo o un país por razones de nacionalidad, raza, origen, género, religión, orientación sexual, posicionamiento político u otra condición.

Para una primera infracción cometida por aficionados, la normativa contempla un partido con aforo limitado y una multa mínima de 20.000 francos suizos. Las reincidencias pueden derivar en encuentros a puerta cerrada, multas mayores, deducción de puntos o exclusión de una competición.

La investigación también incluye el lanzamiento de objetos desde las tribunas, retrasos en el comienzo de los partidos y fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad. El artículo 17 hace responsable a la federación por la conducta de sus seguidores, incluso cuando no se identifica individualmente a todos los autores.

¿Argentina ya fue sancionada?

La apertura de los procedimientos todavía no representa una sanción definitiva. La AFA, Paredes, Molina, Almada, Ayala y Gavi podrán presentar sus descargos y aportar pruebas antes de que la Comisión Disciplinaria emita su resolución.

La decisión final establecerá qué hechos quedaron acreditados y qué castigos corresponden por la bandera de las Malvinas, los incidentes de la premiación, la pelea posterior a la final, los cánticos discriminatorios y las infracciones de seguridad.