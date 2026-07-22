Roberto Ayala: "Estoy arrepentido, si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona"

El exfutbolista Roberto Fabián Ayala, componente del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina, se mostró arrepentido de su comportamiento tras la final del Mundial y aseguró que, si ve al español Dani Olmo, le pedirá disculpas "en persona" por el empujón que le dio.

"Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está", dijo este miércoles en una entrevista en "Esports Migdia" en Valencia Capital Radio.

En ese sentido, el exfutbolista de Valencia, con el que ganó dos Ligas, una Copa UEFA y una Supercopa de Europa, no quiso entrar en qué pasó dentro del campo y el motivo por el que dio un empujón a Dani Olmo por el que ha sido señalado: "Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí", expresó.

"Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona", agregó el exfutbolista de equipos como Milan o Zaragoza, de 53 años.

Además, Ayala defendió que su intención era ir a poner calma: "Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso", expresó.