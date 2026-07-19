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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mediocampista de la selección española recibió el Balón de Oro tras conquistar el título ante Argentina.

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026
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Rodri Hernández, mediocampista de Manchester City y de la selección española, fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 después de la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en East Rutherford.

El futbolista español recibió el Balón de Oro del torneo y cerró como la principal figura del campeonato desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá.

Rodri ya había ganado el Balón de Oro de France Football en 2024.

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