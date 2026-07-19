Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026

Rodri Hernández, mediocampista de Manchester City y de la selección española, fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 después de la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en East Rutherford.

El futbolista español recibió el Balón de Oro del torneo y cerró como la principal figura del campeonato desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá.

Rodri ya había ganado el Balón de Oro de France Football en 2024.