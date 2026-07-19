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Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026
Publicado:
| Periodista Digital: EFE
El mediocampista de la selección española recibió el Balón de Oro tras conquistar el título ante Argentina.
El mediocampista de la selección española recibió el Balón de Oro tras conquistar el título ante Argentina.
Rodri Hernández, mediocampista de Manchester City y de la selección española, fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 después de la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en East Rutherford.
El futbolista español recibió el Balón de Oro del torneo y cerró como la principal figura del campeonato desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá.
Rodri ya había ganado el Balón de Oro de France Football en 2024.