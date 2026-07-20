La PDI detuvo a 58 personas vinculadas a una red dedicada a fabricar y comercializar armas mediante plataformas de comunicación encriptada. La organización distribuía los pedidos a distintas regiones del país a través de empresas de encomiendas.

Durante el operativo fueron incautadas armas a fogueo adaptadas para disparar y más de 14 piezas fabricadas con impresoras 3D. “Esta es una estructura que, a través de plataformas de comunicación encriptada, lograba generar nexos, vinculaciones y transacciones, y mediante empresas de courier o entrega de encomiendas hacía la distribución”, explicó el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

Entre los detenidos se encuentran un funcionario del Ejército que participaba en la comercialización del armamento y una carabinera que habría recibido pagos de la organización.

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