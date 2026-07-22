Ronaldo Nazario destacó el dominio de España sobre Argentina en la final: "Fue una paliza"

Ronaldo Nazario, leyenda del fútbol brasileño, destacó el dominio de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, señalando que fue "una paliza" lo que sufrió la Albiceleste en Nueva Jersey.

"Fue un día histórico, tanto en lo deportivo, porque España dominó de principio a fin, como yo esperaba. A España no le salieron los goles y no ganó por la distancia que yo esperaba y que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido", comentó el exdelantero de Barcelona y Real Madrid.

"Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no los pudieron igualar. Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial", aseveró.

Finalmente, el campeón del mundo con Brasil en 2002 señaló que el capitán de España, Rodri Hernández, es el candidato a ganar nuevamente el Balón de Oro.

"Es el candidato número uno . Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar", sentenció.