Un histórico Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro como goleador del Mundial 2026

El delantero francés Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026, al ser el máximo goleador del torneo con 10 anotaciones.

Mbappé marcó 10 goles en ocho partidos, y superó en la tabla al argentino Lionel Messi, quien finalizó con ocho conquistas.

El podio lo completaron el inglés Jude Bellingham y el noruego Erling Haaland, ambos con siete goles.

Mbappé también se convirtió en el primer futbolista en ganar dos veces (y de forma consecutiva) la Bota de Oro, tras haber sido goleador en Catar 2022, con ocho tantos.

Además, Mbappé es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 22 anotaciones, superando a Lionel Messi, que quedó con 21 tantos.