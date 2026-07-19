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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Unai Simón fue elegido el mejor portero del Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El guardameta de la selección española recibió el Guante de Oro tras recibir solo un gol durante el torneo.

Unai Simón fue elegido el mejor portero del Mundial 2026
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Unai Simón, portero de Athletic Club y de la selección española, fue elegido como el mejor guardameta del Mundial 2026, torneo que España ganó tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final disputada en East Rutherford.

El arquero recibió el Guante de Oro luego de completar una destacada actuación durante el campeonato desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá.

A Unai Simón solo le marcaron un gol en todo el torneo, convertido por Bélgica en los cuartos de final, y terminó con su portería invicta en la definición por el título frente a Argentina.

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