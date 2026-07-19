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Unai Simón fue elegido el mejor portero del Mundial 2026
Publicado:
| Periodista Digital: EFE
El guardameta de la selección española recibió el Guante de Oro tras recibir solo un gol durante el torneo.
El guardameta de la selección española recibió el Guante de Oro tras recibir solo un gol durante el torneo.
Unai Simón, portero de Athletic Club y de la selección española, fue elegido como el mejor guardameta del Mundial 2026, torneo que España ganó tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final disputada en East Rutherford.
El arquero recibió el Guante de Oro luego de completar una destacada actuación durante el campeonato desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá.
A Unai Simón solo le marcaron un gol en todo el torneo, convertido por Bélgica en los cuartos de final, y terminó con su portería invicta en la definición por el título frente a Argentina.