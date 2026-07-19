¿Y el VAR? Messi pidió la roja para Cucurella por taparse la boca en la final del Mundial

Una confusa situación ocurrió después de la expulsión de Enzo Fernández en la final entre Argentina y España, ya que los jugadores albicelestes acusaron que el defensa Marc Cucurella se tapó la boca para decirle algo a Lionel Messi, una acción que está sancionada con expulsión en el Mundial 2026.

Mientras los trasandinos estaban reclamando por la expulsión de Fernández al árbitro Slavko Vincic, Cucurella llevó su mano a la boca por un segundo cuando hablaba con Messi, y el capitán albiceleste de inmediato levantó la mano para indicar la infracción.

Sin embargo, no hubo llamado del VAR y el árbitro no hizo caso a los reclamos de Argentina.

La FIFA implementó la "Ley Prestianni" durante el torneo, castigando a los jugadores que se tapan la boca con la mano para decir algo. De hecho, en la Copa hubo dos expulsados por esta infracción: El paraguayo Miguel Almirón y el ecuatoriano Piero Hincapié.