Zlatan Ibrahimovic apuntó contra Leandro Paredes: "Tuvo suerte de que yo no estuviera"

Zlatan Ibrahimovic, exdelantero de la selección de Suecia y actual comentarista de Fox Sports, criticó con dureza a Leandro Paredes por su comportamiento durante los incidentes registrados después de la final del Mundial 2026 que España ganó ante Argentina.

Una vez terminado el encuentro se produjo una pelea entre integrantes de ambas selecciones, episodio en el que Paredes pateó a Eric García y posteriormente derribó a Gavi.

Al analizar las imágenes durante la transmisión televisiva, Ibrahimovic aseguró que el mediocampista argentino tuvo suerte de no encontrarse en la cancha con un futbolista dispuesto a enfrentarlo.

"Paredes puede estar feliz de que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si hubiera estado ahí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado", afirmó el exatacante de AC Milan, París Saint-Germain, Manchester United y FC Barcelona.

El sueco también apuntó directamente contra la conducta del campeón del mundo con Argentina en Catar 2022: "Es un comportamiento poco profesional de su parte".

Ibrahimovic, además, cuestionó la reacción de los futbolistas españoles mientras se desarrollaba el altercado y consideró que debieron defender con mayor decisión a sus compañeros.

"No sé qué estaban haciendo los jugadores españoles. Solo estaban mirando cómo otro futbolista golpeaba a uno de sus compañeros", sostuvo.

Durante los incidentes posteriores a la final también se observó a Nahuel Molina golpeando a Rodri, mientras el ayudante técnico argentino Roberto Ayala se involucró en un enfrentamiento con Dani Olmo.

España conquistó el título mundial gracias al gol que Ferran Torres marcó en el minuto 106 del alargue, resultado que dejó a Argentina en el segundo lugar del torneo.

Tras completar su participación como comentarista durante la Copa del Mundo, Ibrahimovic anunció que no continuará en la televisión: "Para mí, esta fue la primera y la última vez".