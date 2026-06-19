Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo de su apelación

El futbolista Achraf Hakimi, lateral de París Saint-Germain y de la selección de Marruecos, será juzgado por una causa de violación luego de que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por su defensa.

De esta manera, la Justicia francesa confirmó que el jugador deberá comparecer ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia realizada en 2023.

El caso se originó cuando una joven denunció que el futbolista, a quien había conocido a través de Instagram, la invitó a su domicilio y allí habría cometido los abusos señalados en la causa.

Durante su declaración, la denunciante sostuvo que Hakimi le tocó los pechos sin consentimiento y luego la violó. Según el expediente citado por medios europeos, la joven describió el episodio como una situación de violencia y ausencia de consentimiento.

El juicio deberá realizarse en los próximos meses, aunque todavía no se informó una fecha exacta para el inicio del proceso.

En sus redes, el jugador insistió con su inocencia por redes sociales e, incluso, celebró la medida porque le permitirá dar su versión de los hechos: "He estado esperando este juicio desde el primer día. Y ahora, lo aguardo con ansias. Por fin podré hablar", aseguró.